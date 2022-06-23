"ساركو" توقع مذكرتين غير ملزمة لعمل دراسات استثمارية لمشروعات طاقة متجددة

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، توقيع مذكرتي تفاهم غير ملزمة مع شركة "كريستوف غلوبال ايمباكت" أمس الأربعاء.

وبينت أن المذكرة الأولى، لدراسة الاستثمار في بناء مصفاة لإنتاج "الديزل الحيوي" وقود سالب الكربون مشتق من الطحالب، والمتوقع بنائه بالقرب من ساحل البحر الأحمر، على مساحة 14 مليون متر مربع، علما بإنه سيصل إلى طاقة إنتاجية 10 مليون طن سنويا، وباستثمار في مرحلته الأولى بقيمة مليار ريال، ونسبة التوفير السنوية في ثاني أكسيد الكربون 20 مليون طن عند اكتمال مراحل المشروع.

فيما كانت المذكرة الثانية، لدراسة الاستثمار في تقنية سلوب اويل في تحويل مخلفات الابار البترولية وزيوت بواخر الشحن ومخلفات خزانات الوقود والمواد البترولية إلى مواد أولية مخفضة للكربون (تقليل انبعاثات الكربون) وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 130 مليون ريال، وتصل إعادة تدوير لـ 100 ألف وتقليل 70 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بشكل دائم.

وبينت "ساركو"، أن العمل سيبدأ بعد الحصول على موافقة وزارة الطاقة على المشاريع والموافقات الحكومية الاخرى واستكمال الدراسات الفنية و المالية للمشروع وذلك خلال 30 يوما، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات هامة في الوقت المناسب.

وأوضحت الشركة، إلى أنها تود لاحقا تحويل الاتفاقيات الغير ملزمة إلى شراكة فعليه لتنفيذ المشاريع، ولكن ذلك مرتبط بموافقة وزارة الطاقة على المشاريع والموافقات الحكومية الاخرى واستكمال الدراسات الفنية و المالية للمشروع.