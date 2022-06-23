الصادرات غير النفطية السعودية تقفز 36.6 % خلال أبريل

ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 36.6 في المائة، لتبلغ 27.4 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.

لتنمو بذلك الصادرات غير النفطية السعودية على أساس سنوي وللشهر السادس عشر.

ومقارنة مع الشهر السابق (شهر مارس ) تراجعت الصادرات 5.3 في المائة.

وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.

وخلال العام الماضي، سجلت السعودية رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية، وذلك بعدما بلغت نحو 277.5 مليار ريال.