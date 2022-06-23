"المملكة القابضة" تنهي برنامج استثماري بـ 12.8 مليار ريال خلال عامين

أعلنت شركة المملكة القابضة، أنها أنهت برنامج استثمار بقيمة 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار) ما بين الربع الثاني من 2020، والربع الثاني من 2022، مستهدفا الاستثمار في شركات تعمل في عدة قطاعات وذات سجل حافل بالنمو ومركز مالي قوي.

وتنوعت الاستثمارات في هذا البرنامج لتشمل القطاعات التالية : الاتصالات المتكاملة، التمويل البديل، خدمات التنقل، الطاقة، الوسائط الرقمية والترفيه، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، التأمين وإدارة الأصول، السلع، صناديق الاستثمار.

وهذه القطاعات تضاف الى القطاعات الحالية في محفظة شركة المملكة الاستثمارية والتي تشمل القطاع البنكي، العقار، الرعاية الصحية، التعليم، البتروكيماويات، ادارة الفنادق، العقار الفندقي، التواصل الاجتماعي، التعدين، الطيران التجاري.