تقييم أصول عقارية بقيمة 240 مليار ريال في النصف الأول

أوضح فيصل المنديل الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، أن إجمالي الأصول العقارية التي تم تقييمها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 240 مليار ريال بعدد 94 ألف عملية تقييم عقاري، مشيرا إلى وجود 450 منشأة مرخصة في مختلف فروع التقييم.وأضاف المنديل على هامش ملتقى التقييم العقاري المنعقد مساء أمس في غرفة الرياض، أنه بعد الربط التقني لمنصة "قيم" مع صندوق التنمية العقارية لإتمام عملية التقييم استفاد نحو 120 ألف شخص من هذه الخدمة خلال الأشهر الستة الماضية.ونوه بأنه جرى خلال نهاية العام الماضي اعتماد استراتيجية هيئة المقيمين الخاصة بـ2022 حتى 2025، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية تحتوي على ثمانية أهداف منها القيام بدور محوري بين منظمات التقييم وتعزيز مكانة "تقييم" على الساحة العالمية كقائد ومنظم وداعم لمهنة التقييم. وتهدف الاستراتيجية إلى دعم نمو شركات التقييم واستدامتها للمساهمة في نضج السوق وشفافيتها، وتعزيز الوعي والثقة في السوق وتوطيد الثقة بين المشاركين في السوق، إضافة إلى تحسين جودة ممارسات التقييم في السوق وتقديم تقارير تقييم موثوقة.