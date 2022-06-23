الأسهم السعودية تعود للهبوط بـ 339 نقطة .. والسيولة ترتفع 26 % إلى 8.2 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للتراجع 339 نقطة بنحو 2.9 في المائة إلى 11319 نقطة، لتفقد 159 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 11 تريليون ريال، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 52 نقطة بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 1570 نقطة.وجاء التراجع وسط ضغط من معظم القطاعات والأسهم، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط 6 في المائة خلال جلسة أمس في خام برنت. حساسية السوق تجاه تغير أسعار النفط تأتي من ناحية نفسية فقط ، حيث الميزانية العامة والانفاق الحكومي لم تعد تتأثر بشكل كبير بتحركات أسعار النفط في ظل إعادة الهيكلة وبرنامج التوازن المالي، ويبقى الإنفاق الحكومي يسير وفق المخطط حتى 2023. وتراجع التباين بين الإنفاق المخطط والفعلي من 16 في المائة قبل البرنامج إلى 4 في المائة في فترة من تطبيق البرنامج، ما قلل من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11641 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 11319 نقطة فاقدا 2.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 11319 نقطة فاقدا 339 نقطة بنحو 2.9 في المائة. وارتفعت السيولة 26 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 8.2 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 46 مليون سهم متداول لتصل إلى 219 مليون سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 31 في المائة بنحو 105 آلاف صفقة لتصل إلى 443 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع قطاع "الإعلام والترفيه" وحيدا بنحو 0.27 في المائة، مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 4.6 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 4.3 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 3.8 في المائة.وكان الأعلى تداولا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بحر العرب" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 74.80 ريال، يليه سهم "بترورابغ" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 18 ريالا، وحل ثالثا سهم "سلامة" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 13.98 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جبسكو" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 20.90 ريال، يليه سهم "أمانة للتأمين" بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 14.14 ريال، وحل ثالثا سهم "معادن" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 51 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "بحر العرب" بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه سهم "صادرات" بقيمة 767 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بقيمة 579 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية