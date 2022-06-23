«نمو» تتراجع للجلسة الثانية بقيمة تداولات عند 37 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 20649 نقطة فاقدة 225 نقطة نحو 1 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 43 في المائة بنحو 11 مليون ريال لتصل إلى 37 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 100 ألف سهم لتصل إلى 570 ألف سهم، أما الصفقات ارتفعت 14 في المائة بنحو 362 صفقة لتصل إلى 2.8 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "سمو" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 60 ريالا، يليه "بنان" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 54.90 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 277 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "جروب فايف" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 24.40 ريال، يليه "الوسائل الصناعية" بنحو 8.5 في المائة ليغلق عند 23.60 ريال، وحل ثالثا "آيكتك" بنحو 8.5 في المائة ليغلق عند 108 ريالات.وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 8.7 مليون ريال، يليه سهم "جاهز" بقيمة 5.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 2.7 مليون ريال.