«نمو» تتراجع للجلسة الثانية بقيمة تداولات عند 37 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "سمو" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 60 ريالا، يليه "بنان" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 54.90 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 277 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "جروب فايف" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 24.40 ريال، يليه "الوسائل الصناعية" بنحو 8.5 في المائة ليغلق عند 23.60 ريال، وحل ثالثا "آيكتك" بنحو 8.5 في المائة ليغلق عند 108 ريالات.
وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 8.7 مليون ريال، يليه سهم "جاهز" بقيمة 5.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 2.7 مليون ريال.
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