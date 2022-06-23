مؤشرات «وول ستريت» تتراجع .. ومكاسب أسهم الشركات الدفاعية تقلص خسائر «الأوروبية»

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات أمس بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 177.68 نقطة، أي 0.58 في المائة، إلى 30352.57 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند بداية التعامل 30.90 نقطة، أي 0.82 في المائة، إلى 3733.89 نقطة، في حين نزل مؤشر ناسداك المجمع 127.35 نقطة، أي 1.15 في المائة، إلى 10941.95 نقطة. من جهة أخرى، قلصت الأسهم الأوروبية من خسائرها عند الإغلاق أمس بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي "ملتزم بقوة" بخفض التضخم. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة.وأظهرت بيانات أمس أن زيادة كبيرة في أسعار الغذاء دفعت تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوي في 40 عاما عند 9.1 في المائة الشهر الماضي، مما يبرز شدة مشكلة تكلفة المعيشة. وأغلق مؤشر فاينانشيال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى منخفضا 0.9 في المائة.وجاءت أسهم الشركات الأوروبية المرتبطة بالسلع الأولية بين أكبر الخاسرين في جلسة أمس مع هبوط أسعار خام الحديد والنحاس بفعل مخاوف حيال المعروض والنمو في الصين. وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز 3.3 في المائة مع انخفاض أسعار الخام بفعل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض تكاليف الوقود للسائقين.وأسهمت مكاسب لأسهم قطاعات دفاعية مثل العقارات والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية في تقييد خسائر السوق.وفي آسيا، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه السابقة ليغلق على انخفاض أمس وسط مخاوف من الركود دفعت العقود الآجلة على الأسهم الأمريكية للتراجع.وانخفض مؤشر نيكاي 0.37 في المائة إلى 26149.55 نقطة، بعد ارتفاعه 0.82 في المائة ليسجل أعلى مستوياته في أسبوع عند 26462.83 نقطة.وتخلى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا كذلك عن مكاسبه السابقة ليغلق منخفضا 0.19 في المائة مسجلا 1852.65 نقطة.وكان قطاع السيارات من بين القطاعات الرابحة مع تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاما أمام الدولار.فزاد سهم "تويوتا موتور" 0.82 في المائة وارتفع سهم "نيسان" 2.24 في المائة وكان سهم "ميتسوبيشي" أكبر رابح على مؤشر نيكاي، حيث زاد 7.11 في المائة.وكان سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق أكبر خاسر ونزل 3.85 في المائة.