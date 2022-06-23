انخفاض بورصات الخليج مع تجدد المخاوف من تداعيات رفع الفائدة

تراجعت البورصات الخليجية أمس مقتفية أثر أسعار النفط في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات العالمية بتجدد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ركود عالمي.وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيس للأسواق المالية في الخليج، بعد أنباء عن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض تكاليف الوقود للسائقين.وطلب البيت الأبيض من المديرين التنفيذيين لسبع شركات نفط حضور اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة سبل زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار الوقود التي وصلت إلى نحو خمسة دولارات للجالون في الوقت الذي تحقق فيه شركات الطاقة أرباحا قياسية.وبحسب "رويترز"، أغلق المؤشر الرئيس في بورصة دبي على انخفاض 0.9 في المائة إلى 3235 نقطة، مع هبوط شركة إعمار العقارية 1.9 في المائة.وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيس للأسهم 1.8 في المائة إلى 9244 نقطة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 2.5 في المائة.وهبط مؤشر قطر 1.1 في المائة إلى 11943 نقطة مع انخفاض سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 2.5 في المائة.وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.تي.بي"، إن المستثمرين يركزون على تأثير تشديد السياسة النقدية في النمو الاقتصادي وقد تتسبب الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في تباطؤ حاد.وتراجع مؤشر مسقط 0.22 في المائة إلى 4137 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1829 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 8005 نقاط.وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 9612.9 نقطة وسط ضغوط بيعية للمستثمرين.وترى فرح مراد، أن السوق المصرية لا تزال عرضة لتبعات التطورات في أوكرانيا فضلا عن الضغوط الناشئة عن عمليات بيع من المستثمرين الدوليين.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافيا بلغ نحو 66.3 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع مسجلين صافيا بلغ 9.6 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 56.7 مليون جنيه.