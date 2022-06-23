ناقلات شحنات النفط الروسي تختفي من مياه المحيط الأطلسي

انتهى وجود شحنات النفط الروسي الخام المحمولة على ناقلات النفط في مياه المحيط الأطلسي، في ظل العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن الأيام العشرة الماضية شهدت اختفاء آخر ثلاث ناقلات نفط روسي من أنظمة متابعة حركة النقل البحري في المحيط الأطلسي بعد اقترابها من جزر أزور غرب البرتغال، مضيفة أن "الناقلات ربما تكون أفرغت حمولاتها في سفن أخرى حتى تجد مشترين لها".وأشارت "بلومبيرج" إلى أن نقل الخام الروسي من ناقلة إلى أخرى لم يكن يحدث في هذه المنطقة بشكل خاص قبل الحرب في أوكرانيا، علاوة على خضوعها للمراقبة من جانب الأقمار الاصطناعية.يذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شراء النفط الخام الروسي، سيدخل حيز التطبيق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وبدأت بعض شحنات الخام الروسي تختفى عن شاشات أنظمة التتبع في طريقها إلى آسيا.يذكر أن نقل شحنات النفط من ناقلة إلى أخرى في عرض البحر أمر شائع في هذه الصناعة. وغالبا ما كان يتم إجراء هذه العملية بالنسبة إلى النفط الروسي خلال الأعوام الماضية أمام سواحل الدنمارك وأخيرا في البحر المتوسط وأحيانا أمام جزر أزور.وجذب النفط الخام الروسي الذي يباع بتخفيضات كبيرة في أسواق آسيا مزيدا من شركات التكرير الصينية التي تشتري الخام الذي تحاصره العقوبات الأمريكية والأوروبية.وذكرت "بلومبيرج"، أن الشركات المسجلة في تسع مناطق إدارية في الصين استوردت كميات قياسية من النفط الخام الروسي خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات الجمارك.كما وصل عدد الشركات والجهات الصينية المستوردة للخام الروسي منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى رقم قياسي، وهو ما يشير إلى أن النفط الروسي يجد مزيدا من المشترين في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.وذكرت "بلومبيرج" أن مشتري النفط الخام في آسيا هم أكثر المستفيدين من الصراع الدائر في أوروبا، الحرب".واشترت الصين النفط من روسيا خلال الشهر الماضي بسعر 93 دولارا للبرميل في المتوسط وهو ما يقل بمقدار 17 دولارا للبرميل عن سعر الاستيراد خلال الشهر نفسه. في الوقت نفسه أظهرت البيانات أن نحو 32 في المائة من إجمالي صادرات النفط الخام الروسي خلال الشهر الماضي والمقدرة بنحو 8.42 مليون طن بما يعادل مليوني برميل يوميا، كانت من نصيب شركات مسجلة في العاصمة الصينية بكين.وأظهر تقرير صادر عن شركة سي.آي.تي.آي.سي فيوتشرز للاستشارات، قيام شركات تكرير النفط الصينية المملوكة للدولة بخفض معدلات التشغيل خلال الأسبوع المنتهي في 17 حزيران (يونيو)، في حين رفعت الشركات الخاصة معدلات التشغيل.ونقلت الوكالة عن التقرير القول "إن المصافي الحكومية خفضت معدلات التشغيل خلال الأسبوع الماضي، إلى 70.8 في المائة من طاقتها التشغيلية مقابل 71.3 في المائة في الأسبوع السابق، في حين زاد معدل تشغيل المصافي الخاصة من 64.4 في المائة إلى 65.6 في المائة خلال الفترة نفسها".وتراجعت معدلات التشغيل للمصافي العملاقة من 56.6 في المائة، إلى 55.7 في المائة خلال الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه تراجع هامش الأرباح بمقدار 25 يوانا إلى 168 يوانا للطن.