مسار صعودي لأسعار تذاكر الطيران .. مخاوف من التأثير في أعداد الركاب

ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بعد إجراءات إغلاق استمرت عامين جراء وباء كوفيد، وهو مسار من المرجح أن يتواصل صعودا على المدى الطويل، مدفوعا بالتضخم على مستوى العالم، والضغوط المتعلقة بالتغير المناخي.

وبالنسبة إلى أعضاء اتحاد النقل الجوي الدولي الذين التقوا في الدوحة هذا الأسبوع، تمحور السؤال الرئيس حول إذا ما سيكون لهذه الزيادة في الأسعار تأثير في أعداد الركاب وفي خطط نمو القطاع؟

ولا يزال قطاع النقل يعاني تبعات أزمة الوباء، لكن رفع قيود السفر بدأ يحدث نوعا من الاستقرار الجزئي مع عودة المسافرين إلى ملء مقاعد الركاب في الطائرات، التي كانت شبه خالية لأشهر طويلة، وفقا لـ"الفرنسية".

وفي الولايات المتحدة، ارتفع متوسط سعر رحلة الطيران الداخلي في ستة أشهر من 202 دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 إلى 336 دولارا في أيار (مايو) 2022، وفقا لأرقام الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.

وفي الاتحاد الأوروبي، عاد متوسط السعر تذكرة الاتجاه الواحد في نيسان (أبريل) إلى مستوى الشهر نفسه من 2019، بعدما انخفض بأكثر من 20 في المائة في 2020، وفقا لبيانات شركة سيريوم المتخصصة في القطاع.

وارتفعت أسعار الرحلات الجوية المغادرة من فرنسا 19.4 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بالشهر نفسه من 2021، بحسب المديرية العامة للطيران المدني.

وتكمن أسباب هذه الزيادة في ارتفاع الطلب بشكل أسرع من المتوقع، فيما لا يزال العرض مقيدا بالصعوبات التنظيمية ونقص العمالة والتضخم غير المسبوق منذ 40 عاما، التي تغذيها خصوصا صدمة أسعار النفط المرتفعة جدا، وقد فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتتوقع شركات الطيران أن تنفق 24 في المائة من تكاليفها على الوقود هذا العام، مقارنة بـ19 في المائة في 2021. وبما أنها مضطرة إلى إعادة تعزيز إيراداتها التي استنزفتها الأزمة الصحية، فإنها تنوي زيادة الأسعار.

ومع ذلك، يؤكد سكوت كيربي المدير العام لشركة يونايتد إيرلاينز العملاقة "لا نرى انخفاضا في الطلب ولا أعتقد أننا سنشهد أيا من ذلك"، مضيفا "عادت الأسعار إلى مستويات 2014 وأقل من ذلك حتى".

من جهته، يشير فيك كريشان الخبير في شركة ماكينزي الاستشارية والمتخصص في النقل الجوي إلى أن "الرحلات التي يتم تسييرها حاليا هي نتيجة للمساعدات التحفيزية الحكومية التي أصبحت بمنزلة دخل".

إلى جانب هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى التقيد بالالتزامات المعلنة بشأن الاحترار الحراري بحلول 2050 بموازاة نقل عشرة مليارات شخص سنويا.

وبهدف خفض ثاني أكسيد الكربون، بدأت الشركات تعتمد بنسبة الثلثين على وقود الطيران المستدام، وهو أغلى بمرتين إلى أربع مرات من الكيروسين المستخرج من الوقود الأحفوري. وباشرت بعض الحكومات في جعل مسألة دمجها بالوقود التقليدي أمرا إلزاميا، الأمر الذي أجبر الشركات بالفعل على فرض رسوم إضافية.

والثلاثاء، حث اتحاد النقل على دعم إنتاج الوقود المستدام لتوفير 30 مليار لتر في 2030، مقارنة بـ125 مليونا في 2021. وتبلغ التكلفة الإجمالية للانتقال إلى "انبعاثات صفرية صافية" وفقا لاتحاد النقل 1550 مليار دولار على مدى 30 عاما.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الثلاثاء "لن تتمكن الشركات من استيعاب هذه الزيادات في التكلفة وسيؤثر ذلك في أسعار التذاكر، وقد يؤدي إلى إبطاء جزء من النمو".