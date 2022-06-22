آفاق استثمارية جديدة .. السعودية وتركيا توقعان اتفاقيتين بـ 243 مليون ريال

وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية بالشراكة مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEiK) في أنقرة اليوم، اتفاقيتين في مجال توطين صناعة الأغذية ونقل المعرفة فيها عبر تدريب وتأهيل الكوادر السعودية, وذلك بقيمة تتجاوز 243 مليون ريال، بمشاركة 60 شركة سعودية وتركية و87 من أصحاب الأعمال، وذلك تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية تركيا.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان أن تزامن انعقاد لقاء الطاولة المستديرة مع زيارة ولي العهد ومن قبلها زيارة الرئيس التركي للمملكة يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات في شتى المجالات، خاصةً الاقتصادية، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 103 مليارات ريال، مشيرًا إلى أنه ما زالت هناك فرص أكبر لزيادة التعاون الاقتصادي في ظل المقومات والقدرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة.

ويهدف لقاء الطاولة المستديرة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين في جميع القطاعات، ومن أبرزها: الأمن الغذائي والطاقة والمقاولات والإنشاءات والبتروكيماويات والسياحة والترفيه والثقافة والرعاية الصحية والعقارات والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات.

ودعا أصحاب الأعمال الأتراك للاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030 للمستثمرين المحليين والأجانب في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.