ولي العهد والرئيس التركي يستعرضان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وفور وصول ولي العهد إلى المجمع الرئاسي أقيمت مراسم استقبال رسمية.

عقب ذلك عقد ولي العهد و الرئيس التركي لقاءً ثنائياً رحب في بدايته الرئيس التركي بولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر عن الشكر والتقدير لفخامته على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.

ونقل ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

