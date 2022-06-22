بحث فرص التعاون مع بريطانيا في قطاعي الصناعة والتعدين

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارة رسمية للمملكة المتحدة؛ بهدف استعراض فرص التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع المستثمرين البريطانيين.

والتقى خلال زيارته التي يرافقه فيها عدد من رؤساء جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالأمير خالد بن بندر بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، حيث جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أبرز المستجدات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وتأكيد جهود المملكة وعزمها على تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية، وفرص رفع مستوى التعاون والتنسيق في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتخلل اللقاء مناقشة لأهم فرص التعاون والمواضيع التي تهم الجانب السعودي، واستعراض أبرز سبل تحقيق مستهدفات المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين بما فيها استغلال الثروات التعدينية المقدرة بـ 1.3 ترليون دولار، وتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن. بالإضافة إلى استعراض الفرص الواعدة في القطاعين، وتحفيز جذب الاستثمارات النوعية للمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن زيارة الوزير تأتي لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين كخيارات في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال فتح أبوابها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما تأتي الزيارة للتعريف بالممكنات والحوافز؛ لجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة واستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال المنافسات التعدينية.