إضافة خدمات شحن جديدة في ميناء الملك عبدالعزيز

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز (PIL) لميناء شانغهاي وميناء سنغافورة إلى خدمة الشحن الملاحية المُباشرة (GCS) في ميناء الملك عبدالعزيز التي تربط الصين بمنطقة الخليج العربي بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية المتوفرة لدعم عمليات الاستيراد والتصدير.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الخطوط الملاحية في التوسع وإضافة خدمات شحن جديدة تعزز مستوى التنافسية في ظل الريادة الدولية التي حققتها المملكة في الكفاءة التشغيلية للموانئ السعودية، والذي ينعكس بشكلٍ مباشر على جودة تقديم الخدمات للمستوردين والمصدرين المحليين والدوليين، وتلبية الطلب المتزايد في قطاع النقل البحري.

وتتابع "موانئ" خططها الهادفة لتقديم خدمات فعَّالة ومباشرة للعملاء والوكلاء البحريين، حيث أضافت مُؤخراً (7) خدمات جديدة للشحن الملاحي لتعزيز ربط موانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب عبر استقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية، مما سيسهم في تقليل المدة الزمنية للمصدرين والمستوردين، وتنمية الواردات ودعم وتحفيز تصدير المنتجات الوطنية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبرامج رؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

وتواصل جهودها التطويرية في ميناء الملك عبدالعزيز البالغ مساحته (19) كم² ويصل عدد أرصفته إلى 43 رصيفًا مُكتمل الخدمات والتجهيزات يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة، إضافةً إلى 3 محطات متطورة للحاويات والبضائع العامة بطاقةٍ استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، حيث ناول الميناء خلال العام 2021م 32,553,570 طنًا من البضائع، كما سجلت أعداد الحاويات بنهاية العام نفسه نحو 1,780,350 حاوية.