السعودية تحقق ريادة في مجال المسح البحري والحفاظ على سلامة الملاحة

حققت المملكة ريادة في مجال المسح البحري "الهايدروغرافي" والحفاظ على سلامة الملاحة؛ وواكبت التطورات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، وتأتي مشاركتها دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري، الذي يوافق الـ 21 يونيو من كل عام، لتعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري خاصة في مناطق الموانئ الدولية والبحرية المحمية، وتكثيف الجهود في هذا الجانب.

وعززت المملكة دورها في التعاون مع المنظمات والهيئات لتوفير الخرائط والمعلومات البحرية لتسهيل الملاحة ووصول الموانئ، والمحافظة على سلامة الملاحة في المناطق البحرية، مع تكثيف أنشطة المسح البحري في ظل الوعي العام باستثمار الجهود في جذب الكفاءات الوطنية وتنمية الموارد البشرية لتنفيذ مهامها وأخذ المسح البحري نصيبه من العناية باستقطاب الخبرات العالية.

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؛ أن المساحة البحرية "الهيدروغرافيا" هي: فرع من العلوم التطبيقية التي تتناول قياس ووصف الخصائص الطبيعية للمحيطات والبحار والمناطق الساحلية والبحيرات والأنهار بالإضافة إلى دراسة التغيرات المتوقعة على مدار الزمن؛ على أن يكون الغرض الأساسي من ذلك هو سلامة الملاحة البحرية ودعم جميع الأنشطة البحرية الأخرى بما في ذلك التنمية الاقتصادية والأمن والدفاع والبحث العلمي وحماية البيئة.

وبينت أن من مهام المسح البحري التخطيط والتنفيذ لأعمال المسح البحري وعلوم البحار في المناطق البحرية التابعة للمملكة، وجمع معلومات وبيانات المسح البحري ومعالجتها وتحليلها وتخزينها، والتدريب وبناء قدرات وتطوير الموارد البشرية، والقيام بالأعمال الخاصة بحصر الجزر ومسمياتها الجغرافية، ووضع معايير ومواصفات العمل المساحي البحري في المملكة.

وأشارت إلى أن المسح البحري يركز على الاشراف على البحوث العلمية البحرية ذات الصلة بالمسح البحري، واصدار تصاريح سفن المسح وسفن الأبحاث العلمية في المناطق البحرية التابعة، وتخطيط وتنفيذ مشاريع المسح البحري بواسطة الطائرة باستخدام الليدار والسفن باستخدام أجهزة سبر الأعماق، وإدارة بيانات المسح البحري، وإنتاج الخرائط البحرية الملاحية الورقية والإلكترونية وخرائط اداة المناطق الساحلية، وإدارة الشبكة الوطنية لمحطات رصد المد والجزر.

وبدورها تعمل كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز؛ ممثلة في قسم المساحة البحرية على تخريج الكفاءات الوطنية في هذا المجال العلمي؛ الذي يعد أحد أفرع العلوم التطبيقية الذي يختص بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية للأجزاء القابلة للملاحة البحرية من سطح الكرة الأرضية وما يتصل بها من مناطق ساحلية، مع التأكيد على استخداماتها في الأغراض الملاحية.

ويمنح قسم المساحة البحرية درجة بكالوريوس العلوم في المساحة البحرية، وقد صمم هذا البرنامج الذي يعد الأول في المملكة والفريد من نوعه في الشرق الأوسـط بما يتوافق مع أحكام الجامعة وطبقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للمساحة الهيدروجرافية، حيث يحتوي على عدد من الوحدات الاختيارية المقترحة مثل المساحة التصويرية وتحليل الصور، والمسح الجيوفيزيائي البحري، والمساحة الهيدروجرافية غير البحرية.