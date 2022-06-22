وزير الطاقة يبحث مع الجانب الأردني التعاون في مجالات الطاقة ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في العاصمة الأردنية عمان اليوم، بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة، وذلك أثناء الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وجرى خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.