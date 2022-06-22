التضخم في بريطانيا عند 9.1 % خلال مايو .. أعلى مستوى في 40 عاما

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا 9.1 % في مايو مقارنة مع نفس الشهر من 2021، وذلك مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في تعميق أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1 % متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، وأعلى قليلا من الزيادة البالغة 9 % المسجلة في أبريل، مسجلة أكبر ارتفاع سنوي منذ بدء التسجيلات في عام 1989.
وارتفعت أسعار المستهلكين 0.7 % في مايو مقارنة بأبريل الماضي، وذلك أعلى قليلا من التوقعات بارتفاعها 0.6 %.
وقال مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية، إن تقديراته تشير إلى أن التضخم "كان يمكن أن يكون أعلى في 1982، حيث تتراوح التقديرات من 11 % في يناير إلى 6.5 % تقريبا في ديسمبر".
وجاءت أكبر المساهمات المتزايدة في معدل التضخم من الإسكان والخدمات المنزلية، وخاصة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب النقل "وقود السيارات والسيارات المستعملة في الغالب".
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