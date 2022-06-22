"جودة الحياة" : ممارسة "الرياضات الذهنية" تدعم أنماط الحياة الإيجابية

أكد خالد البكر المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ والمدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة، أن إطلاق وزارة التعليم حزمة تدريبية مجانية ضمن المبادرات المعنية بالرياضات الذهنية خطوة أولى تتبعها بإذن الله تعالى خطوات أكبر ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، التي تقوم على تنفيذها وزارة التعليم لدعم الرياضات الذهنية وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية المرتبطة بها.

وأطلقت وزارة التعليم هذا الأسبوع دورات تدريبية مجانية للطلاب والطالبات تقام بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة للتدريب على أبرز الرياضات الذهنية العالمية وهي "الشطرنج، والغو، والبريدج"،

وتهدف هذه المبادرة لتأهيل وتشغيل مرافق ومراكز متخصصة بالرياضة الذهنية، لأهميتها للطلاب والطالبات وانعكاساتها على الصحة النفسية وتخفيف الضغوط عليهم، إضافة لتحقيق الهدف الإستراتيجي "تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع".