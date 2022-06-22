الأسهم السعودية تصعد 2.6 % وتضيف 224 مليار ريال إلى قيمتها السوقية خلال جلستين

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية رابحة 298 نقطة بنحو 2.6 في المائة لتغلق عند 11659 نقطة، لتزيد نحو 224 مليار ريال في قيمتها السوقية خلال جلستين إلى 11.2 تريليون ريال، بينما صعد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 41 نقطة بنحو 2.6 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم جماعي من القطاعات ومعظم الأسهم، وذلك بعدما تماسكت السوق في الجلسة السابقة عقب موجة تراجع حادة كانت الأطول منذ الجائحة. لم يكن الصعود مصحوبا بارتفاع في السيولة إذ بقيت دون المتوسط الشهري البالغ 7.9 مليار ريال.من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند 11820 نقطة الإغلاق أعلى منها يظهر مدى الإقبال على السوق ما يعزز استمرار الارتفاع إلى 12 ألف نقطة، بمشيئة الله.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11441 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 11683 نقطة رابحا 2.8 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 11659 نقطة رابحا 298 نقطة بنحو 2.6 في المائة. وارتفعت السيولة 25 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 6.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 173 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 5 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 338 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت جميع القطاعات وتصدرها "المرافق العامة" بنحو 5.9 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 4.9 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.8 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 10 في المائة بقيمة 590 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بترورابغ" بنحو 9.95 في المائة ليغلق عند 17.24 ريال، يليه سهم "الصقر للتأمين" بنحو 9.95 في المائة ليغلق عند 10.28 ريال، وحل ثالثا سهم "الكيميائية" بنحو 9.94 في المائة ليغلق عند 29.85 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "صادرات" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 41.50 ريال، يليه سهم "بحر العرب" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 71.40 ريال، وحل ثالثا سهم "شمس" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 180 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 547 مليون ريال، يليه سهم "إس تي سي" بقيمة 499 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 320 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية