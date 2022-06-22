البورصات الخليجية تلتقط أنفاسها بعد موجة بيع مكثفة .. تعاملات حذرة للمستثمرين

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع أمس، لتلتقط أنفاسها بعد موجة بيع مكثفة، لكن اعتزام البنوك المركزية الرئيسة رفع أسعار الفائدة ومخاطر الركود الاقتصادي العالمي أبقت المستثمرين في حالة من الحذر.وبحسب "رويترز"، صعد المؤشر الرئيس لبورصة دبي 1.7 في المائة إلى 3264 نقطة بعد خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، في حين أغلق سهم بنك دبي الإسلامي على ارتفاع 2.3 في المائة.وأغلق المؤشر الرئيس لبورصة أبوظبي مرتفعا 1.2 في المائة إلى 9470 نقطة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنحو 1 في المائة.وارتفعت أسعار النفط، المحفز الرئيس لأسواق المال الخليجية، بأكثر من دولارين مع ارتفاع الطلب على الوقود في فصل الصيف، في حين ظلت الإمدادات محدودة بسبب العقوبات المفروضة على النفط الروسي.وزاد المؤشر القطري 0.1 في المائة إلى 12076 نقطة ليوقف خسائر استمرت أربعة أيام مدعوما بارتفاع سهم "صناعات قطر" 1 في المائة.وقفز مؤشر الكويت 1.3 في المائة إلى 8030 نقطة. وصعدت الأسهم القيادية، وخاصة أسهم البنوك، حيث زاد سهم بيت التمويل الكويتي 1.9 في المائة، وبنك الكويت الوطني 0.3 في المائة، والبنك الأهلي المتحد البحريني 2.4 في المائة.وارتفع سهم زين للاتصالات المتنقلة 1 في المائة، وأجيليتي للمخازن العمومية 1.5 في المائة، والاستثمارات الوطنية 6.4 في المائة، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.4 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1838 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 4146 نقطة.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية على ارتفاع 0.2 في المائة إلى 9697 نقطة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة.