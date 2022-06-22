«نمو» تفقد 166 نقطة بتداولات قيمتها 26 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية «نمو» 166 نقطة نحو 0.79 في المائة لتغلق عند 20875 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 8 في المائة بنحو 2.2 مليون ريال لتصل إلى 26 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو عشرة آلاف سهم لتصل إلى 469 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فانخفضت 4 في المائة بنحو 100 صفقة لتصل إلى 2.5 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الوسائل الصناعية" بنحو 7.1 في المائة ليغلق عند 25.80 ريال، يليه "لدن" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 15.54 ريال، وحل ثالثا "نسيج للتقنية" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 90 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الآلي" بنحو 18 في المائة ليغلق عند 83.70 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 6.2 في المائة ليغلق عند 270 ريالا، وحل ثالثا "مياه الجوف" بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 66 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 4.8 مليون ريال، يليه سهم "طبية" بقيمة 3.2 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة ثلاثة ملايين ريال.