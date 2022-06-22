«فيتول جروب»: تراجع أسعار النفط مستبعد مع زيادة الطلب العالمي

قال روسيل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول جروب أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم إن تعافي الطلب الصيني على النفط، في الوقت الذي تكافح فيه الدول المنتجة لزيادة الإنتاج، يعني أنه من غير المحتمل تراجع الأسعار المرتفعة الحالية.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن هاردي قوله خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي "العالم يشعر بالقلق من نفاد فوائض الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط العالمي وهو ما أصبح عنصرا مؤثرا في الأسعار".يذكر أن عديدا من المدن الصينية الكبرى مثل شنغهاي وبكين بدأت رفع القيود التي فرضتها في وقت سابق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما أدى إلى تراجع حاد للطلب على الطاقة في الصين في ذلك الوقت.وتتوقع "فيتول" ارتفاع استهلاك الصين من النفط بمقدار مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي.وقال هاردي إن هذا النمو يتوقف على حالة إجراءات الإغلاق "لكننا نتوقع ارتفاع الطلب خلال النصف الثاني من العام الحالي ... الطلب على وقود الطائرات في الصين تراجع لآن الناس لا تسافر حاليا وهو أمر سنراقبه خلال الفترة المقبلة".من جهة أخرى، أعلنت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية خلال زيارة إلى كندا، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لسعر النفط الروسي بهدف تقييد عائدات موسكو من ذهبها الأسود.ووفقا لـ"الفرنسية" قالت يلين خلال مؤتمر صحافي "نحن نواصل إجراء محادثات مثمرة مع شركائنا وحلفائنا في العالم بأسره بشأن كيفية فرض مزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية وفي الوقت نفسه تجنب الآثار الجانبية لذلك في الاقتصاد العالمي".وأضافت "نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار أو استثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يوسع ويعزز القيود الطاقوية الأخيرة والمقترحة" التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو.وشددت الوزيرة على أن من شأن مثل هكذا إجراءات "أن تخفض أسعار النفط الروسية وتقلص عائدات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وفي الوقت نفسه تتيح لكميات أكبر من النفط من الوصول إلى الأسواق العالمية".وبحسب الوزيرة الأمريكية فإن تحديد سقف للأسعار "سيمنع الآثار الجانبية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة".وترمي زيارة يلين إلى كندا للتباحث مع نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند بشأن كيفية مواصلة البلدين معالجة الأزمة الأوكرانية، ومعالجة التضخم الجامح، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتأمين المعادن النادرة.وإذ اتفقت المسؤولتان على أن إدارة التضخم هي في الأساس مسألة تخص البنوك المركزية، عدتا أنه بإمكان الحكومات أن تتبنى في النهاية إجراءات هادفة إلى تخفيف الأعباء قليلا عن الأمريكيين والكنديين الذين يواجهون مشكلات في القوة الشرائية، ولا سيما فيما يتعلق بالغذاء والوقود.وفي السياق ذات، قال روبرتو سينجولاني وزير الطاقة الإيطالي أمس: إن المقترح الإيطالي لوضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي يكسب دعما متزايدا من دول الاتحاد حيث يراه كثير من الدول "الحل الوحيد" لوقف ارتفاع الأسعار.وذكرت "بلومبيرج" أن إيطاليا أوصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد من روسيا بهدف المساعدة في كبح جماح التضخم في الاتحاد، لكن دولا مثل ألمانيا شككت في جدوى هذا الاقتراح.وقال سينجولاني في مؤتمر صحافي في العاصمة روما "أسعار الغاز لا ترتفع لسبب طبيعي ... أسعار الغاز ارتفعت لأن هناك شخصا ما في مكان ما قرر ذلك".يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال الأسبوع الماضي بسبب تراجع كميات الغاز القادمة من روسيا عبر خط نورد ستريم إلى أقل من 40 في المائة من طاقته التشغيلية. وارتفع سعر الغاز أمس بنسبة 4 في المائة تقريبا عن مستواه الجمعة بعد ارتفاعه بنسبة 43 في المائة خلال الأسبوع الماضي.