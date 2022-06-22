ألمانيا مهددة بدوامة تضخم دائمة .. خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 1.5 %

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من دوامة تضخم دائمة في ألمانيا.وقال شولتس أمس خلال مشاركته في فعاليات يوم الصناعة الألماني في برلين في إشارة إلى "الحملة المركزة" التي أعلنها ممثلو أرباب العمل والعمال في الرابع من تموز (يوليو) المقبل، "هذا بالضبط ما نحتاج إلى التركيز عليه الآن"، مؤكدا أنه يمكن حل المشكلات الصعبة بشكل أفضل من خلال التعاون بدلا من العمل ضد بعضنا بعضا.وذكر شولتس أن وزير الاقتصاد الأسبق كارل شيلر وصف "الحملة المركزة" بأنها "طاولة مجتمعية للعقلانية"، مضيفا أن هذا هو بالضبط ما تدور حوله الحملة المقبلة.ومصطلح "الحملة المركزة" معروف منذ زمن أول حكومة ائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.وكان وزير الاقتصاد في ذلك الحين، شيلر، دعا 1967 ممثلي الحكومة والبنك المركزي واتحادات أرباب الأعمال والنقابات العمالية للجلوس على طاولة واحدة من أجل مواجهة أول أزمة اقتصادية في تاريخ ألمانيا الاتحادية.وفي إشارة إلى حماية المناخ والرقمنة والحرب الروسية - الأوكرانية، قال شولتس إن ألمانيا تواجه تحديات كبيرة، موضحا أن الهدف هو أن تخرج الصناعة الألمانية أقوى من هذا التحول، دون تراجع عدد الوظائف، بل بمزيد منها.وبحسب "الألمانية"، قال شولتس إن الحكومة الألمانية "شمرت عن سواعدها"، مشيرا إلى الوعود التي قطعها قبل عام في يوم الصناعة الألماني عندما كان مرشحا لمنصب المستشار، مضيفا أنه تم الإيفاء بهذه الوعود، ومن بينها التوسع الحازم في مصادر الطاقة المتجددة وإلغاء ضريبة الطاقة النظيفة على فاتورة الكهرباء.وما لم يذكره شولتس أنه صرح قبل عام بأن هدفه هو خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.من جانبه، قال كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، إن التضخم ينخر في أسس الاقتصاد، وذلك بعد يومين من إظهار بيانات رسمية أن أسعار المنتجين في ألمانيا قفزت 33.6 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو).وأبلغ ليندنر اتحاد الصناعة الألماني "التضخم ينخر الأساس الاقتصادي لكل شيء آخر".وأضاف أنه يجب على ألمانيا أن تتوقع مدفوعات للفائدة بقيمة 30 مليار يورو "31.65 مليار دولار" في 2023 مقارنة بأربعة مليارات يورو في 2021.في سياق متصل، خفض اتحاد الصناعات الألمانية بشكل كبير توقعاته الاقتصادية لهذا العام، وأعلن أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني نموا 1.5 في المائة فقط.وكان الاتحاد يتوقع نموا لهذا العام 3.5 في المائة قبل بدء الحرب في أوكرانيا.وقال زيجفريد روسفورم رئيس الاتحاد، "الأزمة المزدوجة للحرب وآثار جائحة كورونا تسببان مشكلات للصناعة".ويتوقع روسفورم تعافيا، بمعنى العودة إلى مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا، في نهاية العام على أقرب تقدير، شريطة أن يستمر الغاز الروسي في الوصول إلى غرب أوروبا، وقال "الانقطاع سيكون له آثار كارثية في الصناعات الإنتاجية وسيؤدي حتما إلى ركود اقتصادي".وذكر روسفورم أن طلبات الشركات تتراكم حاليا عند مستوى قياسي، موضحا أن الإنتاج يتضرر جزئيا بشدة من اختناقات التوريد، مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية غير المؤكدة وزيادة عدم اليقين بسبب الحرب تعرقل قدرة الشركات على الاستثمار.وأوضح روسفورم أن الحرب في أوكرانيا كشفت عن نقاط الضعف في البلد الصناعي، ألمانيا، التي تجسدت في أمن إمداد الطاقة والمواد الخام والتقنيات الأساسية.وفي ضوء التضخم المرتفع الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والمواد الخام، وقال روسفورم "أعباء التكاليف تخنق الشركات بشكل متزايد"، وطالب الحكومة الألمانية بخفض ضريبة الكهرباء ورسوم الشبكات بشكل كبير.في المقابل، قال زعيم المعارضة في ألمانيا أمس، إن محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في البلاد يجب أن تظل قيد التشغيل لفترة أطول من المخطط لها للتعويض عن خفض واردات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".ووجه فريدريش ميرتس، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، انتقادات صريحة لرد فعل المستشار أولاف شولتس على الحرب في أوكرانيا والجهود اللاحقة لخفض اعتماد ألمانيا على واردات الطاقة الروسية.ويقول خبراء إنها مسألة وقت فقط قبل أن تنقطع إمدادات الطاقة الروسية عن ألمانيا - سواء من خلال قراراتهم السياسية أو بإرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وجاء رد الأوساط السياسية في ألمانيا متمثلا في مغازلة دول أخرى للحصول منها على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وحث الشعب الألماني على تقليل استهلاك الطاقة المحلي.