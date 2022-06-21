أسهم السوق الموازية تتراجع بنسب تصل إلى 71 % من ذروة عام .. فقدت 19.8 مليار ريال

فقدت الشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو"، 36 في المائة في المتوسط، من قيمتها السوقية مقارنة بأعلى مستوى خلال عام، وسط تراجع مؤشر "نمو حد أعلى" الذي يقيس حركة الشركات بنحو 25.8 في المائة للفترة نفسها.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الموازية بنحو 19.8 مليار ريال لتصل إلى 34.7 مليار ريال، مقارنة بأعلى قيمة وصلت لها خلال عام عند 54.5 مليار ريال.

ويتداول في السوق الموازية 31 شركة، تسع منها تراجعت أسهمها أكثر من 50 في المائة من أعلى مستوياتها خلال عام، في حين يتداول مؤشرها قرب أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020.

وتصدر سهم "غاز" التراجعات للفترة بواقع 71 في المائة، حيث يتداول السهم عند مستوى 58.9 ريال، مقارنة بـ200 ريال كأعلى مستوى خلال الفترة، لتتراجع القيمة السوقية للشركة من مليار ريال إلى 302.5 مليون ريال.

وحل ثانيا "المركز الكندي الطبي" بعدما هبط السهم 67.2 في المائة بما يعادل 820 مليون ريال، ثم المركز الآلي الذي تراجع بنحو 64.5 في المائة بما يعادل 449.4 مليون ريال، وأيضا تراجعت كل من الحاسوب وآيكتك وكذلك فش فاش، بنسب راوحت بين 59.3 و56.7 في المائة.

تأتي التراجعات على خلفية المكاسب الواسعة التي شهدتها الأسهم ولا سيما المدرجة حديثا، إذ تم إدراج 17 شركة في السوق الموازية نمو عن طريق الاكتتاب أو الطرح المباشر خلال العام.

وتمتاز السوق الموازية بمتطلبات إدراج أقل، كما يعد منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.

وفي النصف الثاني من عام 2019، عملت هيئة السوق المالية على عديد من التعديلات الجوهرية للسوق الموازية، منها الإدراج المباشر دون المرور بعملية الاكتتاب سواء للمستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد.

ومن خلاله ستتمكن الشركة من بيع الحد الأدنى المطلوب للسيولة في السوق المالية خلال مدة لا تزيد على 12 شهرا من تاريخ الإدراج، وتعد "تداول" أول سوق خليجية تسمح بالإدراج المباشر.

تأتي أسهم أسمنت الرياض ولدن للاستثمار من بين أقل الأسهم تراجعا من أعلى مستوى للعام، بواقع 16 و21.1 في المائة على الترتيب.

وتعد شركة لدن من أواخر الشركات المدرجة في السوق الموازية، بسعر طرح 18 ريالا للسهم، فيما يتداول سهم الشركة عند مستوى 15.5 ريال أي دون سعر الاكتتاب.

إلى ذلك، تراجع سهم جاهز الذي يعد أكبر شركة في السوق الموازية من حيث القيمة السوقية بنحو 31.4 في المائة من أعلى مستوى في عام، بعدما انخفض سهم الشركة من 1444 ريالا إلى 991 ريالا، ليفقد 4.9 مليار ريال من قيمته السوقية البالغة 10.17 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية