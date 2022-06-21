أسهم شركات النمو العملاقة والبنوك تدعم مؤشرات "وول ستريت" .. وناسداك يقفز 3 %

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التعامل، أمس، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة لشراء أسهم شركات النمو العملاقة والبنوك التي تعرضت لضربة في الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 185.91 نقطة، أي 0.62 في المائة، إلى 30074.69 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند بداية التعامل 40.47 نقطة، أي 1.10 في المائة، إلى 3715.31 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 175.70 نقطة، أي 1.63 في المائة، إلى 10974.05 نقطة.وأثناء التعاملات زادت الأسهم الأمريكية مكاسبها، حيث صعد "داو جونز الصناعي" 2 في المائة، وقفز "ناسداك المجمع" 3 في المائة، وارتفع "ستاندرد آند بورز" 2.3 في المائة.من جهة أخرى، واصلت الأسهم الأوروبية انتعاشها أمس مدعومة بمكاسب أسهم شركات الكيماويات والتعدين والنفط مع ظهور مشترين بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من الركود.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن سجل تراجعا إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام الأسبوع الماضي.وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع التعدين 1.6 في المائة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021 في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط والغاز 1.2 في المائة مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 1 في المائة.وارتفع سهم "إيرباص" الفرنسية لصناعة الطائرات 2 في المائة بعد أن قالت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران إنها ستشتري 56 طائرة إيرباص إيه 320.وهبط سهم سلسلة متاجر "أوكادو" البريطانية 4.5 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها ستعزز سيولتها بأكثر من مليار دولار لدعم نموها.وفي آسيا، صعد مؤشر نيكاي الياباني بقوة، أمس، بعد تراجعه لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع ترحيب المستثمرين بارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية والإقبال على شراء الأسهم المتراجعة المرتبطة بالدورة الاقتصادية.وأنهى مؤشر نيكاي معاملات، أمس، مرتفعا 1.84 في المائة ليغلق عند 26246.31 نقطة بعدما صعد بما يصل إلى 2.5 في المائة خلال الجلسة. وفي بداية الأسبوع تراجع "نيكاي" إلى 25520.23 نقطة لأول مرة منذ 16 آذار (مارس).وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.05 في المائة إلى 1856.20 نقطة.وتعافت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بعد انخفاضها أمس الأول. وزاد سهم الخطوط الجوية اليابانية "جابان إيرلاينز" 3.42 في المائة في حين صعد سهم "إيه.إن.إيه هولدنجز" 2.88 في المائة.وكانت أسهم التكنولوجيا ضمن الأكثر ربحا، إذ قفز سهم "سوني" 3.99 في المائة في حين زاد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 2.88 في المائة.كما صعد سهم "طوكيو إلكترون" المصنعة للشرائح الإلكترونية 2.55 في المائة وارتفع سهم "أدفانتست" 2.35 في المائة.وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء على مؤشر نيكاي وارتفع 3.74 في المائة مدعوما بصعود أسعار النفط.