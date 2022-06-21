تزايد احتمالات سقوط الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود

حذر الخبير الاقتصادي نورييل روبيني، ومؤسسة جولدمان ساكس للخدمات المالية، من تزايد احتمال سقوط الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود.جاء ذلك خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة وبمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم.ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، تثير هذه التوقعات المخاوف من تراجع صعب لأكبر اقتصاد في العالم، حيث لجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة أسرع وتيرة للتضخم تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود.تأتي تحذيرات الخبير روبيني متوافقة مع توقعات إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي قال أمس إن حدوث ركود في الولايات المتحدة في المستقبل القريب يبدو أمرا مرجحا.وصرح ماسك في مقابلة مع رئيس تحرير بلومبيرج نيوز، جون ميكلتويت، خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة بأن "حدوث ركود أمر لا مفر منه في مرحلة ما. فيما يتعلق بما إذا كان هناك ركود على المدى القريب، فهذا مرجح بشكل أكثر"، ولكنه "ليس مؤكدا".إلى ذلك هبطت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عامين في أيار (مايو) مع ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي، متجاوزة حاجز 400 ألف دولار للمرة الأولى، بينما استمرت الزيادة في فوائد القروض العقارية.وبحسب "رويترز"، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أمس، إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 3.4 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 5.41 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ حزيران (حزيران) 2020 عندما كانت المبيعات تتعافى من ركود إغلاقات كوفيد - 19. وهذا هو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في المبيعات.وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل قدره 5.40 مليون وحدة.وعلى أساس سنوي هوت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل أغلبية مبيعات المنازل في أكبر اقتصاد في العالم، 8.6 في المائة في أيار (مايو).في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمريكية أن شركة الأغذية الفرنسية "دانون" ستسلمها نحو 750 ألف عبوة من حليب الأطفال لسد النقص الذي تشهده البلاد.وتعادل هذه الكمية نحو 19 مليون زجاجة بالحجم الكامل (237 مليلترا) من زجاجات حليب الرضع.ومن المقرر أن ترسل دانون عبوات منتجها من حليب الأطفال أبتاميل المرحلة الأولى 1، الذي يلبي متطلبات المواد المغذية في الولايات المتحدة، في تموز (يوليو)، من أيرلندا، ليقوم كبار تجار التجزئة ببيعها.وتناسب تركيبة أبتاميل المرحلة الأولى معظم الأطفال.ولفتت إدارة الغذاء والدواء إلى أن تركيبة هذا الحليب قد لا تكون مناسبة للرضع المبتسرين أو من يعانون نقصا في الوزن عند الولادة، أو الرضع الذين لديهم مستويات منخفضة من الحديد عند الولادة أو الرضع المعرضين لخطر الإصابة بنقص الحديد بسبب مرض ما.يأتي هذا ضمن جهود وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية لتقييم خيارات توفير المنتجات في الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.وكانت مجموعة "ريكيت بينكيزر" البريطانية المتخصصة في السلع الاستهلاكية قد وافقت الأسبوع الماضي على توريد 2.04 مليون كيلوجرام من مسحوق أساسي سيستخدم لإنتاج نحو 5.7 مليون عبوة من حليب الأطفال لسد النقص في الإمدادات.