أكبر إضراب لعمال السكك الحديدية يصيب بريطانيا بالشلل

بدأ أمس أكبر إضراب تشهده بريطانيا في 30 عاما لعمال السكك الحديدية مع خروج عشرات الآلاف من العاملين بسبب خلاف حول الأجور والوظائف، ما قد يمهد الطريق لإضرابات واسعة النطاق في مجال الصناعة بأنحاء البلاد.واحتشد منذ الفجر بعض مما يزيد على 40 ألفا من عمال السكك الحديدية، الذين يعتزمون الإضراب أيام الثلاثاء والخميس والسبت، عند حواجز أقاموها ما أصاب شبكة السكك الحديدية بالشلل وترك المحطات الرئيسة خالية من الرواد. كما أن مترو أنفاق لندن مغلق في أغلبه بسبب إضراب منفصل.وبحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يتعرض لضغوط من أجل عمل المزيد للأسر التي تواجه أصعب الظروف الاقتصادية في عقود، إن الإضرابات ستضر بالأعمال التي تحاول التعافي من جائحة كوفيد - 19.وقالت نقابات العمال إن إضرابات عمال السكك الحديدية ربما تشكل بداية "صيف السخط" حين يتحرك مدرسون وعاملون في المجال الطبي والتخلص من النفايات وحتى المحامين لتنظيم إضرابات مع اقتراب وصول التضخم إلى 10 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.وإضافة إلى تدني الأجور، نددت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل بتدهور ظروف العمل و "آلاف التسريحات" التي تعتزم الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها.وقال مايك لينتش، الأمين العام لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، "العمال البريطانيون بحاجة إلى زيادة في الأجور. يحتاجون إلى أمان وظيفي وظروف مواتية واتفاق شامل بوجه عام".ويوجه نواب المعارضة انتقادا للحكومة بسبب رفضها الاشتراك في المحادثات لتسوية الخلاف.وانتعش الاقتصاد البريطاني في البداية بقوة بعد جائحة كوفيد - 19 لكن مزيجا من نقص العمالة وخلل في سلاسل التوريد والتضخم ومشكلات في التجارة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي أدت إلى تحذيرات من حدوث ركود. وبعد فشل المفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما.وتحدث وزير النقل جرانت شابس على قناة سكاي نيوز عن إضراب "عديم الفائدة". وقال "سيتعين علينا إجراء هذه الإصلاحات مهما حدث".في مطلع حزيران (يونيو)، أكدت النقابة أن أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية سيضربون عن العمل "في أكبر نزاع في القطاع منذ 1989" حين تمت خصخصته، مطالبة بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع.وأشار جرانت إلى عرض يتعلق بالراتب "على الطاولة" - وهو أمر"غير كاف" بالنسبة للنقابة - وإلى أن "إلغاء الوظائف سيكون طوعيا".وقال الوزير إنه يدرس "إجراءات حماية" لمستخدمي النقل العام في المستقبل، مثل "الحد الأدنى من الخدمة" أو استبدال المضربين بعمال مؤقتين.وحذرت هيئة النقل في لندن من أن الإضراب سيستمر الخميس والسبت لكن تأثيره سيظل قائما كل يوم حتى الأحد، بحسب النقابة.ويتزامن التحرك مع أحداث كبرى مرتقبة ولا سيما مهرجان الموسيقى في جلاستونبوري والامتحانات الرسمية.ويمكن أن يمتد الإضراب إلى وسائل نقل أخرى أو قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والبريد. وصوت بعض المحامين بالفعل لمصلحة إضراب الأسبوع المقبل، بعد نزاع مع الحكومة بشأن قيمة الاستشارة القانونية.في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن ركاب القطارات يواجهون حالة من الفوضى بسبب تشغيل 20 في المائة فقط من الخدمة، وغلق نصف الخطوط، نتيجة أكبر إضراب لعمال السكك الحديدية من الجيل الحالي.ويضرب الآلاف من أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل العاملين في مجموعة نتوورك ريل و13 شركة أخرى من مشغلي القطارات عن العمل.ويعاني المشغلون غير المشاركين في الإضراب أيضا اضطرابات بسبب إضراب عمال التحويلة في شركة نتوورك ريل. كما سيشارك في الإضراب (أمس) عمال مترو أنفاق لندن.ووفقا لصحيفة الجارديان وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، تم تشغيل نحو 20 في المائة فقط من خدمات السكك الحديدية.ومن المتوقع أن تتأثر خدمات القطارات في غير أيام الإضراب أيضا بسبب التداعيات غير المباشرة - مع تشغيل نحو 60 في المائة من الخدمات العادية.وفشلت مفاوضات اللحظة الأخيرة في حل الخلاف المرير بشأن الرواتب والوظائف وظروف العمل، حيث ألقى كل طرف من الأطراف المعنية باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم.