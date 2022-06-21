رئيس "فيتول" يستبعد تراجع أسعار النفط مع زيادة الطلب العالمي

قال روسيل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول جروب أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم إن تعافي الطلب الصيني على النفط، في الوقت الذي تكافح فيه الدول المنتجة لزيادة الإنتاج، يعني أنه من غير المحتمل تراجع الأسعار المرتفعة الحالية.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن هاردي قوله "العالم يشعر بالقلق من نفاد فوائض الطاقة الإنتاجية (في قطاع النفط العالمي) وهو ما أصبح عنصرا مؤثرا في الأسعار".

يذكر أن العديد من المدن الصينية الكبرى مثل شنغهاي وبكين بدأت رفع القيود التي فرضتها في وقت سابق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما أدى إلى تراجع حاد للطلب على الطاقة في الصين في ذلك الوقت.

وتتوقع فيتول ارتفاع استهلاك الصين من النفط بمقدار مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي.

وقال هاردي إن هذا النمو يتوقف على حالة إجراءات الإغلاق "لكننا نتوقع ارتفاع الطلب خلال النصف الثاني من العام الحالي .. الطلب على وقود الطائرات في الصين تراجع لإن الناس لا تسافر حاليا وهو أمر سنراقبه خلال الفترة المقبلة".