الأسهم السعودية تغلق على أكبر مكاسب يومية منذ مارس 2021

صعدت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مسجله مكاسب وللجلسة الثانية على التوالي، ليحقق المؤشر العام أكبر مكاسب يومية منذ مارس 2021.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم البنوك وكذلك الطاقة، وسط استغلال المتعاملين الفرص بعد التراجعات التي طالت السوق مؤخرا.

وارتفع المؤشر العام 314 نقطة أو ما يعادل 2.77 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11676 نقطة، فيما بلغت السيولة 6.3 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم "اس تي سي" وكذلك مصرف الإنماء، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 167.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 330.7 ألف صفقة.

ودعم مصرف الراجحي من أداء المؤشر العام بعد ارتفاعه 3.5 في المائة، تلاه كل من أرامكو السعودية والبنك الاهلي بعد ارتفاعهما بـ 1.9 و3.3 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 181 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم 4 شركات بعدما ارتفعت بالحد الاعلى 10 في المائة، وهي "بترو رابغ، الكيميائية، دار الاركان، وكذلك أكواباور".

في المقابل، هبطت أسهم 25 شركة تصدرها أسهم بحر العرب وصادرات بعدما هبوطهما بالحد الأدنى 10 في المائة.

ويستمر سهم بحر العرب في الهبوط وللجلسة الثانية عشر على التوالي، ثمان منها تراجع بالحد الأدنى، ليصل إجمالي خسائر السهم السوقية نحو 61 في المائة خلال الفترة.