"تسلا" تعتزم خفض عدد العاملين بأجور ثابتة خلال أشهر

صرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، خلال مداخلته في منتدى قطر الاقتصادي اليوم بأن الشركة تعتزم خفض عدد العاملين الذين يتلقون أجورا ثابتة بنحو 10% خلال الأشهر الثلاثة القادمة، إلى جانب زيادة عدد العاملين الذين يتلقون أجورهم بناء على عدد ساعات العمل على المدى الأبعد.

وقال ماسك في مقابلة مع بلومبرج:"بعد عام من الآن، أعتقد أن عدد العاملين لدينا سيكون أعلى، لكل من يتلقون أجرا ثابتا أو بالساعة، ولكن في الوقت الراهن سيكون هناك خفض".

وكان عدد موظفي الشركة قرب الـ 100 ألف في بداية العام.

وقال إن المشاكل الرئيسية التي تواجهها الشركة تتمثل في الإمدادات وليس في المنافسة مع شركات تصنيع السيارات الأخرى. وقال :"مشاكلنا الأكبر تكمن في المواد الخام والقدرة على زيادة الإنتاج."

وفيما يتعلق بخطته لشراء تويتر، قال ماسك إن هناك مسائل عالقة، تتضمن الديون وكيفية تصويت المساهمين في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.