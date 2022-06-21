"إياتا" تدعو الحكومات إلى دعم النقل الآمن لبطاريات الليثيوم.. 30% زيادة السوق سنويا

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الحكومات إلى زيادة دعم النقل الآمن لبطاريات الليثيوم من خلال تطوير وتنفيذ معايير عالمية للفحص واختبار الحرائق وتبادل معلومات الحوادث.

وأشار الاتحاد في بيان أصدره اليوم، إلى الزيادة السريعة في الطلب العالمي على بطاريات الليثيوم "ينمو السوق بنسبة 30% سنويا" مما يجلب العديد من الشاحنين الجدد إلى سلاسل توريد الشحن الجوي مايمثل تحديا ينبغي مواجهته .

ولفت إلى المخاطر الجوهرية المتنامية مثل حوادث الشحنات غير المصرح بها أو التي تم الإعلان عنها بشكل خاطئ.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، إن التطوير السريع لمعايير الفحص وتبادل المعلومات واحتواء الحرائق سيعطي الصناعة أدوات أكثر فاعلية للتعامل معها.