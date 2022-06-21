أمريكا تطلب 750 ألف عبوة حليب أطفال من أيرلندا

أعلنت السلطات الأمريكية أن شركة الأغذية الفرنسية "دانون" ستسلمها نحو 750 ألف عبوة من حليب الأطفال لسد النقص الذي تشهده البلاد.

وتعادل هذه الكمية نحو 19 مليون زجاجة بالحجم الكامل (237 مليلتر) من زجاجات حليب الرضع.

ومن المقرر أن ترسل دانون عبوات منتجها من حليب الأطفال أبتاميل المرحلة الأولى 1، الذي يلبي متطلبات المواد المغذية في الولايات المتحدة، في يوليو، من أيرلندا، ليقوم كبار تجار التجزئة ببيعها.

وتناسب تركيبة أبتاميل المرحلة الأولى معظم الأطفال.

ولفتت إدارة الغذاء والدواء إلى أن تركيبة هذا الحليب قد لا تكون مناسبة للرضع المبتسرين أو من يعانون من نقص في الوزن عند الولادة، أو الرضع الذين لديهم مستويات منخفضة من الحديد عند الولادة أو الرضع المعرضين لخطر الإصابة بنقص الحديد بسبب مرض ما.

يأتي هذا ضمن جهود وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية لتقييم خيارات توفير المنتجات في الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وكانت مجموعة "ريكيت بينكيزر" البريطانية المتخصصة في السلع الاستهلاكية وافقت الأسبوع الماضي على توريد 2.04 مليون كيلوجرام من مسحوق أساسي سيستخدم لإنتاج نحو 5.7 مليون عبوة من حليب الأطفال لسد النقص في الإمدادات.