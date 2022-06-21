إيران: اعتقال عملاء للموساد كانوا بصدد اغتيال علماء نوويين

أعلن مسؤول قضائي إيراني اليوم الثلاثاء اعتقال عملاء للموساد كانوا بصدد الإعداد لاغتيال علماء نوويين.

وبحسب "الألمانية" قال المدعي العام في محافظة سيستان وبلوشستان، مهدي آبادي، إن اعتقال العملاء جرى عبر عملية استخباراتية معقدة تضمنت ثمانية أشهر من الرصد الدقيق للأهداف الأمنية.

وأضاف أن القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريبا.