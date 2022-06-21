سويسرا تشتري 3 أطنان من الذهب الروسي

استوردت سويسرا ذهبا من روسيا لأول مرة منذ بدية الحرب في أوكرانيا.

وذكرت بلومبرج أن بيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية أظهرت أنه تم شحن أكثر من ثلاثة أطنان من الذهب من روسيا إلى سويسرا في مايو الماضي. وتعد هذه أول شحنة بين الدولتين منذ فبراير الماضي.

وتمثل الشحنات 2% من واردات الذهب لسويسرا الشهر الماضي.

ويشار إلى أن سويسرا تمتلك أربع من أكبر مصافي الذهب، حيث تقوم هذه المصافي بمعالجة ثلثي الذهب في العالم.