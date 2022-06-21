"دلة" ترفع رأس مالها إلى 976.8 مليون ريال للاستحواذ على 18.9 % من "المركز الطبي"

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، الاستحواذ على 18.9 % من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي، وذلك مقابل زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة لمساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع.

حيث ستتم زيادة رأس مال شركة دله من 900 مليون ريال إلى 976.8 مليون ريال، وذلك بإصدار 7.6 مليون سهم بنسبة زيادة 8.53 % من رأس مال دله قبل إصدار أسهمها الجديدة.

بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في دله من 100 % إلى 92.14%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة دله.