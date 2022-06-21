لوعة الانتظار

تمر بالإنسان مواقف كثيرة في حياته متباينة كل التباين، فهناك لحظات يعيشها الإنسان ملؤها الأنس والسعادة، وهناك أوقات يتذوق الإنسان مرارتها يغلب عليها الأسى والحزن، وهناك لحظات غريبة متقلبة تعرف بلحظات الانتظار. هذا المصطلح تتشعب في ثناياه عديد من الأمور تشمل الترقب والدهشة والقلق والسعادة والخوف، وغيرها.الانتظار قد يجعل الدقائق أحيانا كأنها ساعات وقد يجعل الساعات كأنها دقائق. الفريق المغلوب وهو بانتظار صافرة الحكم يمر عليه الوقت كالبرق على حين أن الفريق الفائز يرى كأن عقارب الساعة قد توقفت! الانتظار ظاهرة تصحب الإنسان طوال حياته فالصغير ينتظر أن يكبر والطالب ينتظر النتيجة، ورجل الأعمال ينتظر نتيجة الصفقة، والمضارب ينتظر ارتفاع قيمة السهم. وهكذا نجد أن الغد هو رمز الانتظار وطعم الحياة وحلاوتها مبنية على ذلك. انتظار الفرج يبث الطمأنينة في نفس المكروب.ضاقت فلما استحكمت حلقاتهافرجت وكنت أظنها لا تفرجويبدع المتنبي في قوله:وما صبابة مشتاق على أملمن اللقاء كمشتاق بلا أملوالهجر أقتل لي مما أراقبهأنا الغريق فما خوفي من البللقد يكون الانتظار إيجابيا وفيه الأجر الكبير، ففي الحديث "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة..." الحديث. فهذا انتظار جميل مرتبط بغاية عظيمة تتجاوز فيها الروح الماديات إلى عالم الإيمانيات. وقد يكون الانتظار سلبيا لا طائل من ورائه وهو انتظار الأشياء التي لن تأتي أبدا كمن يطارد السراب. وفي الأمثال "لا تضيع ما هو ممكن في انتظار ما هو مستحيل". ولا شك أن من أجمل اللحظات تلك التي يأتي سرورها فجأة كما أن من أسوئها تلك التي تأتي أحزانها أيضا على غير انتظار.ومن أشهر أنواع الانتظار انتظار المحبين:وإن توارى رقدت مغتبطابملتقى للغداة منتظرطال النهار فأين الليل والسهرإني لبدري وبدر الليل منتظرويطوع الشعراء الانتظار لمصلحتهم:العيد منتظر في العام واحدةوجود كفك عيد ليس ينتظرومن الأمثلة المشهورة في التراث العربي قولهم: "وإن غدا لناظره قريب". ولا شك أن أكبر أمل في انتظار ما يتطلع إليه الإنسان هو قول الحق سبحانه "وبشر الصابرين".