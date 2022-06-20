بايدن: لماذا لا تزيد شركات الطاقة الأمريكية تكرير النفط؟ .. أدرس حاليا تعليق ضريبة البنزين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إن قرارا بشأن تعليق ضريبة اتحادية على البنزين قد يصدر بحلول نهاية هذا الأسبوع.

ومتحدثا بعد يوم من قول وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم إنها تعكف على تقييم تعليق الضريبة بشكل مؤقت، وقال بايدن للصحفيين: "نعم أنا أدرس هذا.. آمل بأن يكون لدي قرار على أساس البيانات التي أبحث عنها بحلول نهاية الأسبوع."

وأضاف أنه يريد مزيدا من الإجابات على سؤال لماذا لا تقوم شركات الطاقة بتكرير المزيد من النفط.

وتأتي دراسة تعليق ضريبة البنزين بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة للتغلب على زيادات حادة في أسعار البنزين والتضخم الذي وصل الآن إلى أعلى مستوي في 40 عاما، وفقا لرويترز.

وتعليق ضريبة البنزين بين عدة خيارات تعكف إدارة بايدن على دراستها للسيطرة على التضخم وأسعار البنزين التي تواصل الارتفاع.