أسعار النفط تستقر.. برنت عند 112.74 دولارا للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد عناء لتعويض خسائر الأسبوع الماضي فيما تعمل السوق على تحقيق التوازن بين شح الإمدادات والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.3 في المائة إلى 112.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 1022 بتوقيت جرينتش. وكانت أسعار برنت قد تراجعت 7.3 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

وبحسب (رويترز) سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109.38 دولار للبرميل، بانخفاض 18 سنتا أو 0.2 في المائة. وكانت الأسعار قد تراجعت 9.2 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في ثمانية أسابيع.

ولا يزال النفط الروسي بعيدا عن متناول معظم الدول بسبب العقوبات الغربية.

وفي ليبيا، ظل إنتاج النفط متقلبا في أعقاب تعرض المنشآت النفطية للحصار من قبل جماعات في شرق البلاد وبلغ إجمالي إنتاج البلاد نحو 700 ألف برميل يوميا.

