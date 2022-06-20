رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخضع لجراحة اليوم

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه أجرى جراحة بسيطة تحت التخدير الكامل اليوم مرتبطة بالجيوب الأنفية وعاد الآن إلى داوننج ستريت.

ووفقا لرويترز قال المتحدث للصحفيين: "لقد ذهب إلى المستشفى في نحو السادسة صباحا وأجريت العملية أول شيء هذا الصباح.. عاد إلى داوننج ستريت بعد العاشرة صباحا بقليل".