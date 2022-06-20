الأسهم السعودية تلتقط أنفاسها وتغلق في المنطقة الخضراء بعد 6 جلسات من الهبوط

التقطت الأسهم السعودية أنفاسها بنهاية تعاملات جلسة اليوم، لتسجل مكاسب تجاوزت 50 نقطة، بعد 6 جلسات من التراجعات والتي سجلت فيها أسوأ جلسة في عام 2022.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم المواد الأساسية وكذلك البنوك، فيما تراجع قطاعا الطاقة والرعاية الصحية بنحو 0.2 و1.2 في المائة.

وارتفع المؤشر العام 62 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11361 نقطة، فيما بلغت السيولة 5.2 مليار ريال كأدنى سيولة في أسبوعين.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم "اس تي سي" وكذلك دار الأركان، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 155.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 322.6 ألف صفقة.



ودعم مصرف الراجحي من أداء المؤشر العام بعد ارتفاعه 1.1 في المائة البنك الاهلي وسبكيم بعد ارتفاعهما بـ 1 و4.2 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 133 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهما أمانة وعناية للتأمين بعد صعودهما بالحد الأعلى، تلاه الوطنية للتأمين بعد ارتفاعه 6.9 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 75 شركة تصدرها أسهم بحر العرب وصادرات بعدما هبوطهما بالحد الأدنى 10 في المائة.

ويستمر سهم بحر العرب في الهبوط وللجلسة الحادية عشر على التوالي، سبع منها تراجع بالحد الأدنى، ليصل إجمالي خسائر السهم السوقية نحو 55 في المائة خلال الفترة.

أيضا تراجعت أسهم وفرة 9.7 في المائة، في حين هبطت أسهم بترو رابغ ومجموعة تداول بنحو 6.9 في المائة.