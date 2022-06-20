ارتفاع صادرات النفط السعودية في أبريل على أساس شهري

قال منتدى الطاقة الدولي للطاقة اليوم الاثنين نقلا عن بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) إن صادرات السعودية من الخام في أبريل نيسان ارتفعت إلى 7.38 مليون برميل يوميا من 7.235 مليون برميل يوميا في مارس آذار.

وأشار المنتدى إلى أن البيانات تسلط الضوء على أن الطلب العالمي على النفط انخفض على أساس شهري في أبريل نيسان إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة مع تراجع الاستهلاك في عدة دول آسيوية.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات لجودي، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.