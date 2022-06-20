"الحبوب" ترسي عقد توريد 300 ألف طن من القمح على "سالك"

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن ترسية الدفعة الثانية لشراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) لتوريد كمية (300)ألف طن، موزعة على (5) بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة (نوفمبر 2022م - يناير 2023م)، وسيتم ترسية الدفعة الثالثة والأخيرة بإذن الله خلال الفترة المحدد لها حتى نهاية يوليو القادم.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد الفارس أن الكمية التي تم ترسيتها تمثل الدفعة الثانية من مشتريات المؤسسة من المستثمرين السعوديين في الخارج والتي تعادل 20% أي بنحو (700) ألف طن من حجم استهلاك المملكة، وذلك في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح بزيادة الاعتماد على الاستثمارات السعودية في الخارج وربطها بالأستهلاك المحلي، وأشار إلى أن هذا العام يمثل العام الثالث على التوالي الذي يتم فيه شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج.

