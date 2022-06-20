تحديد النطاق السعري للاكتتاب في "الآمار الغذائية" بين 103 و 115 ريال للسهم

أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مستشار مالي و مدير سجل الإكتتاب ومدير الإكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي ("الطرح") لشركة الآمار الغذائية عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري بين (103 - 115) ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري").

- تتمثل عملية الطرح بطرح عشرة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين (10,633,392) سهماً عادياً من أسهم الشركة ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 41.699٪ من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل بعض المساهمون الحاليون للشركة.

- يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مئة ألف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى مليون ومائتين وأربعة وسبعين وتسعمائة وتسعة وتسعين (1,274,999) سهم.

- تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

- سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة عشرة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين (10,633,392) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف وثلاثة وخمسين ((9,570,053 سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح.

- فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ 20 يونيو 2022م وتنتهي في 27 يونيو 2022م.