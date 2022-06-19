جدة تستضيف نزال البحر الأحمر لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل

أعلنت وزارة الرياضة عن استضافة المملكة لنزال العـودة لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة "نزال البحر الأحمر"، بين الأوكراني "أولكسندر أوسيك" والبريطاني "أنتوني جوشوا"، في مدينة جدة يوم 20 أغسطس 2022م.

وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر الماضي من عام 2021م، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م، عندما واجه لينوكس لويس منافسه إيفاندر هوليفيلد.

وقال الأميـر عبدالعزيز الفيصل، وزير الرياضة "نفخر في المملكة العربية السعودية باستضافة حدث عالمي وفريد من نوعه في لعبة الملاكمة، وهو ما يؤكد حجم الاهتمام غير المسبوق الذي نحظى به من قبل قيادتنا الرشيدة، والدعم المباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقف خلف كل هذه الاستضافات والأحداث العالمية التي أصبحت المملكة مقراً لها".

يذكر أن نزال لقب بطولة العالم للوزن الثقيل الذي سيقام في أغسطس المقبل، يعتبـر ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق في النزال الذي أقيم في حلبة الدرعية ديسمبر 2019م، وكسبه البريطاني "آنتوني جوشوا" متوجاً بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي "آندي رويز" بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.