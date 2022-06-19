مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت يغلق متراجعا 3.3%

أغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت اليوم الأحد على هبوط 3.33 % ليصل إلى مستوى 7944 نقطة بينما بلغ الهبوط في السوق الرئيسي 50 نحو 3.9 % والمؤشر العام للسوق 3.2 %.وقال ميثم الشخص المحلل المالي إن الهبوط في بورصة الكويت "نفسي بالأساس"، وكان تدريجيا.وقال الشخص "هناك توقعات بتدهور الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الخليج وهذه تؤثر على نفسية المستثمرين".وقال إن هذا العامل النفسي يضاف إلى رفع الفائدة في الولايات المتحدة ودول الخليج الأسبوع الماضي واحتمالات استمرار رفعها من جديد، وهو ما يقلق المستثمرين.وهبطت الأسهم القيادية في البورصة ومنها بيت التمويل الكويتي 3.5 % وأجيليتي 6.3 % وزين 1.5 % ومجموعة الصناعات الوطنية 5.2 %.كما هبطت أسهم شركة البورصة 11.3 % وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 12.5 % والاستثمارات الوطنية 11.2 % والامتياز الاستثمارية 8.5 %.