إجمالي مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الصديقة للبيئة يتجاوز 3 ملايين وحدة

تجاوز إجمالي مبيعات شركتي هيونداي موتور وكيا من السيارات الصديقة للبيئة 3 ملايين وحدة، وفقا لما أظهرته بيانات الصناعة اليوم الأحد، وذلك بعد 13 عاما من بداية طرح السيارات الهجينة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أكبر شركة كورية جنوبية لصناعة السيارات والشركات التابعة لها باعت 393 ألفا و509 سيارات صديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل، خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري، مما رفع مبيعاتها التراكمية إلى 3.01 مليون وحدة، وفقًا للبيانات.

ولا يزال الطلب على السيارات الصديقة للبيئة قويا على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد العالمية ونقص رقائق السيارات.

وسجلت مبيعات سيارات كل من هيونداي وكيا انخفاضا بنسبة 5.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.69 مليون وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

لكن مبيعاتهما من السيارات الصديقة للبيئة قفزت بنسبة 42.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 393 ألفا و 509 سيارات خلال الفترة ذاتها.