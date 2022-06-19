"المراكز" توقع اتفاقية تأسيس شركة مع "الوطنية للإسكان" برأس مال 130 مليون ريال

أعلنت شركة المراكز العربية ("المراكز العربية" أو "الشركة") عن توقيعها اتفاقية تأسيس شركة مع الشركة الوطنية للإسكان وذلك لغرض تطوير وتشغيل مول متكامل على أرض مساحتها التقريبية 180,000 متر مربع ضمن مشروع "مرسية" السكني الواقع شمال الرياض.

واتفق الطرفان على تأسيس شركة ("شركة المشروع") برأس مال قدره 130 مليون ريال يُساهم به الطرفان مناصفة، وتكون مدتها 28 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ سريان الاتفاقية. وسيتم من خلال شركة المشروع استئجار الأرض من الشركة الوطنية للإسكان لغرض تطوير المول عليها، حيث يصل إجمالي مبلغ الإيجار إلى قرابة 340 مليون ريال، سيتم سداده عن طريق دفعات سنوية.

وتقدر كلفة تطوير المول بمبلغ 260 مليون ريال، ستقوم المراكز العربية بتمويل حصتها به من خلال مواردها الذاتية، في حين أنه من المتوقع تخطي إيرادات المول عند وصوله لمرحلة النضج التشغيلي مبلغ 50 مليون ريال سنوياً. ومن المتوقع ظهور الأثر المالي من هذه الشراكة على القوائم المالية للمراكز العربية ابتداءً من الربع المالي الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2022م. علماً بأنه لا توجد أية أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.