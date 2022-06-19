"سابك": توزيع 6.75 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2022

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م.
|اجمالي المبلغ الموزع
|6,750,000,000 ريال سعودي
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|3,000,000,000 سهماً
|حصة السهم من التوزيع
|2.25 ريال سعودي لكل سهم
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 22.5
|تاريخ الأحقية
|ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الاحد 15 صفر 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11 سبتمبر 2022م
|تاريخ التوزيع
|يوم الاحد 6 ربيع الأول 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 02 أكتوبر 2022م.
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