أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"سابك": توزيع 6.75 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2022

"سابك": توزيع 6.75 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2022

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م.

 

اجمالي المبلغ الموزع 6,750,000,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 سهماً
حصة السهم من التوزيع 2.25 ريال سعودي لكل سهم
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 22.5
تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الاحد 15 صفر 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11 سبتمبر 2022م
تاريخ التوزيع يوم الاحد 6 ربيع الأول 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 02 أكتوبر 2022م.
إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية