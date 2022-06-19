"سابك": توزيع 6.75 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2022

تاريخ الأحقية

ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الاحد 15 صفر 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11 سبتمبر 2022م