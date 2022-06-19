"وقت اللياقة": تأسيس شركة تابعة مختصة بالاستثمارات

أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تأسيس شركة تابعة (الشركة التابعة) مملوكة بنسبة 100% ومقرها مدينة الرياض.

ستعمل الشركة التابعة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية من خلال إنشاء مشاريع مشتركة والاستحواذ على حصص في كيانات قائمة وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

لا يوجد هناك أثر مالي لهذا القرار في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن تؤثر أنشطة الشركة التابعة بشكلٍ إيجابي على نتائج شركة لجام للرياضة.