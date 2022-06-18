بيتكوين تتراجع إلى ما دون 20 ألف دولار لأول مرة منذ نهاية 2020

تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون 20 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2020، حيث سجلت انخفاضا بواقع 6.6 في المائة .

واجتذب هذا القطاع الذي ما زال يعد ناشئا عددا متزايدا من المستثمرين الماليين التقليديين الذين فتحت شهيتهم للمخاطر السياسات المتساهلة للغاية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

لكن زيادة سعر الفائدة على الدولار التي قررها الاحتياطي الفدرالي الأميركي لوقف التضخم الجامح، تلقي بثقلها على الأسواق.

وارتفع معدل التضخم المرتفع بالفعل على نحو غير متوقع وبشكل أكبر في مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاما، وارتفعت أسعار المستهلك 8.6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي، وهي ضربة جديدة للأسواق المالية المتعثرة.